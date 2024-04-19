Командир катапультировал штурманов и помощника с падающего ТУ-22М3

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В серийное производство модель запустили в 1978 году, с тех пор самолет неоднократно модернизировался. Экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек.