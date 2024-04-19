ФСБ задержала москвича за распространение вредоносной компьютерной программы

По данным ФСБ, вредоносное ПО предназначалось для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации. Москвич искал покупателей на него через свой сайт, затем клиенты связывались с ним в мессенджере, а после оплаты он передавал им файл с ПО и ключ активации, при этом фигурант дела высылал покупателям поясняющее видео.