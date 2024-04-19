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Следком взял под контроль дело о гибели мужчины в больнице Севастополя

Врачи не смогли вовремя диагностировать у пациента инсульт.

Следственный комитет проверит факты в деле о смерти жителя Севастополя в городской больнице. Об этом сообщили в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.

В Севастополе глава ГСУ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей врачей в больнице № 1 им. Н. И. Пирогова. Там скончался 39-летний житель города-героя.

При обращении мужчины в медучреждение диагностика осуществлялась слишком долго, в следствие чего инсульт не был выявлен вовремя, сообщили в СК родственники погибшего. В результате, близкие покойного обратились в Следственный комитет с требованием провести проверку.

В ходе следствия будет проведено всестороннее изучение фактов трагедии, а также изучен уровень медицинской помощи, оказанной погибшему. Дело взято под контроль руководства Главного следственного управления.

СК
медицина
несчастный случай