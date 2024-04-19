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Потери ВСУ на донецком направлении превысили 3 550 военных за неделю

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении за неделю потеряли свыше 3 550 военных, четыре танка и пять боевых бронемашин. Также поражены 31 орудие полевой артиллерии и семь складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«На донецком направлении в результате успешных действий подразделений “Южной” группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение живой силе и технике четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак подразделений 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

По данным Минобороны РФ, противник потерял свыше 3 550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, а также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав») и семь складов боеприпасов.