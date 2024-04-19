Потери ВСУ на донецком направлении превысили 3 550 военных за неделю

По данным Минобороны РФ, противник потерял свыше 3 550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, а также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав») и семь складов боеприпасов.