ВС РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по инфраструктуре Украины

«С 13 по 19 апреля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства противовоздушной обороны, арсеналы и хранилища топлива для военной техники», — сообщили в ведомстве.