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ВС РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по инфраструктуре Украины

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по военной и энергетической инфраструктуре Украины, местам дислокации наемников, арсеналам, системам ПВО, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«С 13 по 19 апреля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства противовоздушной обороны, арсеналы и хранилища топлива для военной техники», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что также поражались центры подготовки операторов беспилотников, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.