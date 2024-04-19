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В Набережных Челнах зафиксировали случаи заражения «свинкой»

Инфекция распространилась среди цыган.

Источник: Комсомольская правда

В инфекционной больнице Набережных Челнов зафиксировали случаи эпидемического паротита («свинки»). Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Инфекция распространилась среди цыган. Большая часть из заразившихся являются детьми. Как предположили специалисты, причиной вспышки мог стать кочевой образ жизни. К тому же заболевшие не были привиты.

В результате все пациенты были пролечены и выписаны. Отметим, «свинка» является острым инфекционным заболеванием вирусной этиологии. Оно передается воздушно-капельным путем. Симптомами инфекции является увеличение околоушных слюнных желез, их болезненность и отечность.

Напомним, Татарстан просит обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней.

здоровье
медицина