Дерево упало на 4 припаркованные машины на улице Володарского в Воронеже

Это произошло на улице Володарского. Дерево переломилось из-за сильного ветра, который сейчас бушует в городе. В подобных случаях необходимо звонить по номеру 112, оттуда обещают перенаправить к нужным специалистам.
Ранее синоптики предупредили горожан о сильном ветре. Его скорость может достигать 20 м/с. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении распространил Гидрометцентр.
При такой погоде опасно находиться рядом с сухими деревьями. Ветер опасен в том числе из-за высокого риска возникновения ландшафтных пожаров.
Пожароопасная обстановка в регионе сейчас, несмотря на небольшое похолодание, неспокойная: высокий риск возникновения пожаров сохраняется в некоторых районах.