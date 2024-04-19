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Дерево упало на 4 припаркованные машины на улице Володарского в Воронеже

Дерево рухнуло на 4 припаркованных во дворе жилого дома автомобиля. Об этом воронежцы сообщили в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Это произошло на улице Володарского. Дерево переломилось из-за сильного ветра, который сейчас бушует в городе. В подобных случаях необходимо звонить по номеру 112, оттуда обещают перенаправить к нужным специалистам.

Ранее синоптики предупредили горожан о сильном ветре. Его скорость может достигать 20 м/с. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении распространил Гидрометцентр.

При такой погоде опасно находиться рядом с сухими деревьями. Ветер опасен в том числе из-за высокого риска возникновения ландшафтных пожаров.

Пожароопасная обстановка в регионе сейчас, несмотря на небольшое похолодание, неспокойная: высокий риск возникновения пожаров сохраняется в некоторых районах.

несчастный случай