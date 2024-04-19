«Отказали тормоза»: в Уфе в столкновении 11 автомобилей пострадали 3 человека

Авария произошла днем на улице Седова, напротив ТЦ «Парус». По предварительным данным, у 62-летнего водителя автомобиля «Форд Транзит» на красном сигнале светофора отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения, он выехал на «встречку», где столкнулся с одним автомобилем, затем от удара его выбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с другим автомобилем. Затем по инерции друг друга догнали еще 8 автомобилей. В общей сложности повреждения получили 11 машин. За медицинской помощью обратились три человека.
Водитель автобуса был не на маршруте и двигался без пассажиров на ремонт. Подробности уточняются. На месте ДТП образовался затор.
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