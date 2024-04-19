Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест

Самарин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, занимая должность министра энергетики Московской области, он знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей горячим тепло- и водоснабжением.