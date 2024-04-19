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Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал домашний арест бывшему министру энергетики Московской области Александру Самарину из-за аварии на теплосети в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Reuters

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 июня с установлением на период домашнего ареста определенных запретов», — сказали в пресс-службе.

Самарин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, занимая должность министра энергетики Московской области, он знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей горячим тепло- и водоснабжением.

В результате этого произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в Подольске. В результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации, а жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.