Экс-министра энергетики Подмосковья отправили под домашний арест

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 июня с установлением на период домашнего ареста определенных запретов», — сказали в пресс-службе.
Самарин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, занимая должность министра энергетики Московской области, он знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей горячим тепло- и водоснабжением.
В результате этого произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в Подольске. В результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации, а жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.