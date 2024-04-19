Спасатели в Ростове помогли мужчине, попавшему под трамвай

В Ростове-на-Дону спасатели помогли мужчине, попавшему под трамвай. Информация об инциденте поступила днем 19 апреля от пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС.
Как уточнили в экстренном ведомстве, несчастный случай произошел около 10:20 в районе Большой Садовой и Сиверса. На место выезжали специалисты дежурной смены.
— Мужчина упал под трамвай, но чудом не пострадал, поскольку попал между колесными парами. Пострадавшему помогли дойти к машине скорой помощи, — рассказали в управлении по делам ГО и ЧС.