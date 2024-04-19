В Березовском из окна многоэтажки выпал ребенок

В Березовском 19 апреля из окна многоэтажного жилого дома выпал ребенок. Он чудом при этом выжил. На месте ЧП сейчас работают сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Об этом проинформировал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка МВД РФ полковник Валерий Горелых.
— Тревожное сообщение в дежурную часть поступило от бригады скорой помощи в 15:00. Трагедия произошла в одной из квартир, расположенных на третьем этаже жилого дома по улице Анучина. Пострадавшим оказался двухлетний мальчик по имени Темир. Его мама, по предварительным данным, посадила малыша на подоконник с открытым окном, оборудованным москитной сеткой, — отметил полковник Горелых.
Мама ненадолго отвлеклась, разговаривая по сотовому телефону. Ребенок облокотился на сетку и выпал. В срочном порядке его доставили в Екатеринбург в детскую больницу № 9, где врачи предпринимают комплекс необходимых мер, чтобы спасти ему жизнь. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение.
Пользуясь случаем и наступлением жары на Среднем Урале, полковник Валерий Горелых призвал родителей и иных представителей несовершеннолетних не полагаться на надежность москитных сеток и не оставлять детей без присмотра, чтобы не повторять вышеописанных ошибок взрослых и не пополнять и без того обширный список подобных трагических историй.