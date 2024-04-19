В Березовском из окна многоэтажки выпал ребенок

Пользуясь случаем и наступлением жары на Среднем Урале, полковник Валерий Горелых призвал родителей и иных представителей несовершеннолетних не полагаться на надежность москитных сеток и не оставлять детей без присмотра, чтобы не повторять вышеописанных ошибок взрослых и не пополнять и без того обширный список подобных трагических историй.