Экс-главу Балаганского МО Иркутской области осудили за утрату жилья сиротой

«В 2013 году глава Балаганского МО не расторгнул договор найма с сиротой и предоставил его квартиру, в которой пострадавший проживал с 2005 по 2009 годы, по договору социального найма другому человеку», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.