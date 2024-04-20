Экс-главу Балаганского МО Иркутской области осудили за утрату жилья сиротой

Суд вынес приговор бывшему главе Балаганского муниципального образования за утрату жилья сиротой. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Иркутской области.
«В 2013 году глава Балаганского МО не расторгнул договор найма с сиротой и предоставил его квартиру, в которой пострадавший проживал с 2005 по 2009 годы, по договору социального найма другому человеку», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.
Вскоре новый обитатель жилья оформил квартиру в свою собственность, а сирота остался без крыши над головой. В отношении бывшего чиновника завели уголовное дело. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему штраф 200 тысяч рублей.
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