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Экс-главу Балаганского МО Иркутской области осудили за утрату жилья сиротой

Из-за бывшего главы Балаганского муниципального образования сирота остался без жилья.

Источник: AP 2023

Суд вынес приговор бывшему главе Балаганского муниципального образования за утрату жилья сиротой. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Иркутской области.

«В 2013 году глава Балаганского МО не расторгнул договор найма с сиротой и предоставил его квартиру, в которой пострадавший проживал с 2005 по 2009 годы, по договору социального найма другому человеку», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.

Вскоре новый обитатель жилья оформил квартиру в свою собственность, а сирота остался без крыши над головой. В отношении бывшего чиновника завели уголовное дело. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему штраф 200 тысяч рублей.

Ранее в регионе оперативники задержали бывшего заместителя министра лесного комплекса Иркутской области за получение взятки.

АиФ-Иркутск писали, почему в России стали массово задерживать чиновников.