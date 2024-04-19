Четыре человека отравились едой в кафе в Выборге

Поход в кафе на Школьном переулке, 3 в Выборге обернулась для нескольких человек отравлением. По предварительным данным, пострадавших четверо. Однако не исключено, что некачественная еда могла навредить и другим посетителям. В связи с этим региональный Следственный комитет начал доследственную проверку.
— Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленобласти проводится доследственная проверка по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в одном из кафе в городе Выборге, — говорится в сообщении ведомства.
В ходе проверочных мероприятий следователи установят причины и условия, которые могли привести к отравлению людей. Если нарушения выявят, то будут принято процессуальное решение.
Напомним, что ранее в Петербурге приостановили деятельность двух точек питания, в которых посетители после приема пищи заработали острую кишечную инфекцию. Речь идет о столовой Street в доме № 151 на Невском проспекте и ресторане «Невский сад» в доме № 14А на Синопской набережной.