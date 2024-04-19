Четыре человека отравились едой в кафе в Выборге

Поход в кафе на Школьном переулке, 3 в Выборге обернулась для нескольких человек отравлением. По предварительным данным, пострадавших четверо. Однако не исключено, что некачественная еда могла навредить и другим посетителям. В связи с этим региональный Следственный комитет начал доследственную проверку.