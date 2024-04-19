В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за аварии на Самарской ТЭЦ

В Самаре снова возникли проблемы с троллейбусами и трамваями. Электротранспорт встал, пишут самарцы в соцсетях и Telegram-каналах. Кроме того, без света остался Кировский район города — 15-й микрорайон, Металлург и Зубчаниновка. Причина — аварий на электросетях.
— По данным АО «Самарская сетевая компания», аварийное отключение — на Самарской ТЭЦ, — проинформировал департамент городского хозяйства Самары.
Когда именно аварию устранят и трамваи смогут вернуться на линию, пока не известно: сроки подачи электроэнергии уточняют.