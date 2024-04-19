Воронежский Минздрав прокомментировал разбитые пробирки и кровь на Электросигнальной

РИА «Воронеж» писало, что что сообщение о разбитых пробирках с веществом, похожим на кровь, поступило о отдел полиции № 2 в 10:34. Проводится проверка. В соцсетях горожане также заявили, якобы рядом с пробирками и кровью валялся какой-то пакет.