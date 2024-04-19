Воронежский Минздрав прокомментировал разбитые пробирки и кровь на Электросигнальной

В Министерстве здравоохранения Воронежской области прокомментировали корреспонденту РИА «Воронеж» ситуацию с разбитыми пробирками и следами крови на перекрестке Электросигнальной улицы и Московского проспекта. По информации Воронежского областного онкологического диспансера, по адресу ул. Электросигнальная, 13/1 расположен корпус дневного радиотерапевтического стационара № 1.
Сегодня, 19 апреля, были взяты образцы биологического материала — общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови — у 16 пациентов. Все образцы были транспортированы в герметичном специализированном контейнере в лабораторию онкодиспансера по адресу: ул. Вайцеховского, 4/1.
— Информацией о фотографиях разбитых пробирок на пересечении ул. Электросигнальной и Московского проспекта администрация областного онкологического диспансера не располагает, — добавили в региональном Минздраве.
РИА «Воронеж» писало, что что сообщение о разбитых пробирках с веществом, похожим на кровь, поступило о отдел полиции № 2 в 10:34. Проводится проверка. В соцсетях горожане также заявили, якобы рядом с пробирками и кровью валялся какой-то пакет.