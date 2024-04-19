Крымчанин продал 24 чужих квартиры за 490 млн рублей: его посадили на шесть лет

В Симферополе жителя Крыма признали виновным в мошенничестве на сумму более 490 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Фигурант действовал с сообщниками. Дело в отношении этих людей расследуется отдельно. Злоумышленники использовали поддельные документы. Это была доверенность директора одного из предприятий и письмо о наделении его правом на проведение регистрационных действий. Используя недействительные бумаги, фигурант продал 24 квартиры, находящиеся в Ялте.
— В результате преступных действий мужчины имущество было передано в собственность третьих лиц, а предприятию причинен ущерб на общую сумму порядка 490 млн рублей, — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что сделки оспорили в судебном порядке. Недвижимость вернули собственнику.
Было возбуждено уголовное дело. Киевский районный суд Симферополя признал фигуранта виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
Однако крымчанин с таким решением не согласился. Он подал апелляцию. Верховный суд Крыма оставил приговор без изменений.