Крымчанин продал 24 чужих квартиры за 490 млн рублей: его посадили на шесть лет

Фигурант действовал с сообщниками. Дело в отношении этих людей расследуется отдельно. Злоумышленники использовали поддельные документы. Это была доверенность директора одного из предприятий и письмо о наделении его правом на проведение регистрационных действий. Используя недействительные бумаги, фигурант продал 24 квартиры, находящиеся в Ялте.