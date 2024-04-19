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Блогера на надувной лодке унесли течением в Нижнем Новгороде

На помощь пришли спасатели МЧС.

Источник: Время

Блогера, которая решила прокатиться на надувной лодке в стиле розового фламинго в районе слияния рек Оки и Волги, пришлось спасать в Нижнем Новгороде. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

Блогер Znatoknn рассказала, что хотела осуществить этот план еще два года назад.

Она стартовала на надувной лодке от Канавинского моста и, ее словам, намеревалась плыть рядом с берегом. Однако заплыв пошел не по плану.

«Сильное течение и порывы ветра взяли свое», — сообщила блогер. Лодку унесло далеко от берега.

Спасать девушку пришлось сотрудникам МЧС.

«Дитя заката», — так охарактеризовали этот поступок пользователи соцсетей.

МЧС
несчастный случай