«Хотел сжечь заживо из-за шашлыка»: медики рассказали о состоянии волгоградки, которую поджег сосед по даче

Напомним, конфликт, который привел к трагедии, развернулся 18 апреля в СНТ на улице Первой в Волгограде. По данным следователей, 57-летний дачник давно испытывал неприязнь к соседке. Настолько сильную, что когда та решила пожарить шашлык, устроил разборки, плеснул на нее бензином и поджег зажигалкой.