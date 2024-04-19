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«Хотел сжечь заживо из-за шашлыка»: медики рассказали о состоянии волгоградки, которую поджег сосед по даче

Врачи рассказали о состоянии волгоградки, которую хотел сжечь заживо сосед.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские медики рассказали о состоянии 46-летней женщины, которую накануне сосед по даче едва не спалил заживо из-за шашлыка. Пострадавшая получила обширные ожоги. Ее выхаживают врачи ожогового центра больницы скорой медицинской помощи № 25. Пациентка в тяжелом состоянии, хотя ее уже перевели из реанимации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

— В настоящее время пациентка переведена из реанимации в ожоговое отделение. Состояние тяжелое, ей оказывается вся необходимая помощь, — рассказали в облздраве.

Напомним, конфликт, который привел к трагедии, развернулся 18 апреля в СНТ на улице Первой в Волгограде. По данным следователей, 57-летний дачник давно испытывал неприязнь к соседке. Настолько сильную, что когда та решила пожарить шашлык, устроил разборки, плеснул на нее бензином и поджег зажигалкой.

Не сгореть заживо женщине помогли оказавшиеся рядом дачники. На неуживчивого пиромана завели уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». В момент преступления он был пьян.

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