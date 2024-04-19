«Взятку не признает»: главу Тукаевского района отправили за решетку

По ходатайству СК Набережночелнинский горсуд сегодня заключил под стражу до 18 июня главу Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева. Ему инкриминируют получение взятки имуществом, деньгами и услугами на общую сумму 1,3 млн рублей, вину в коррупции чиновник не признает, отмечают источники «Реального времени».
Чиновника защищает его бывший советник и следователь.
В зал суда влиятельного чиновника завели в наручниках. Вопросы прессы он проигнорировал.
На заседании следователь 6-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ настаивал на самой суровой мере пресечения. Адвокаты Евгений Макаров и Станислав Хораськин просили не отправлять Камаева в СИЗО. Отметим, Хораськин ранее, как следователь по особо важным делам, лично возбуждал уголовные дела о преступлениях в Челнах и Тукаевском районе. В 2020-м перешел на муниципальную службу, став советником главы Тукаевского района — то есть своего нынешнего клиента, а позже занялся адвокатской деятельность.
Напомним, фигурантом уголовного дела Камаев стал меньше суток назад. Под вечер к нему домой нагрянули следователи и сотрудники экономической полиции — именно их разработка дала старт уголовному преследованию руководителя Тукаевского района.
Как отмечают источники «Реального времени», Камаев оказался готов к визиту и ушел в глухую защиту — заручился поддержкой опытного челнинского адвоката и отказался свидетельствовать против себя.
По версии Следкома, в 2022 году глава района получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде денег, строительных материалов, а также работ по строительству своего дома (официально он был оформлен на сестру — ред.) на общую сумму более 1,3 млн рублей. За что использовал свои полномочия для оказания содействия этому подрядчику в заключении контрактов на строительные работы по объектам района и своевременной оплаты по ним. В частности, писал рекомендательные письма в ГИСУ в отношении «своего» подрядчика, и таким образом пролоббировал получение заказа на 135 млн рублей по капремонту в одной из школ района.
В начале мая Камаеву будет 55. Он родом из Муслюмовского района, по первому образованию — учитель истории, после окончания Елабужского пединститута пришел в в родную сельскую школу и через год, в 1993-м, стал ее директором, а спустя 9 лет занял пост замглавы администрации Актанышского района по социальным вопросам. В 2009-м получил пост руководителя исполкома в том же районе, в 2012-м стал исполнять обязанности главы и через год был избран на эту же должность. В 2017-м получил назначение и.о. руководителя исполкома Тукаевского района, а в сентябре 2018-м возглавил этот район.
Что связывает бизнесмена Тукмакова с главой Камаевым.
Сегодня же Набережночелнинский горсуд избрал запрет определенных действий в отношении директора и совладельца казанской компании «Дорстрой Механизмы» (ДСМ) Рамиля Тукмакова. Именно его в СК считают тем, кто давал взятку главе Тукаевского района.
Заседание по мере пресечения Рамилю Тукмакову по ходатайству следствия частично закрыли от журналистов. При этом известно — сам фигурант против установления запретов не возражал. Его адвокаты Ленар Мифтахиев и Булат Сахабиев позицию клиента поддержали.
По данным источников «Реального времени», коммерсанта задержали на день раньше главы района Фаила Камаева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении нескольких миллионов рублей при выполнении подрядных работ по капремонту одной из школ Тукаевского района.
Уголовное дело против Тукмакова было возбуждено по материалам оперативников экономической полиции. После задержания причастность к хищению директор признал частично, а кроме того, как уверяют близкие к силовикам источники, подтвердил версию силовиков о возможном коррупционном преступлении главы района.
Нюанс в том, что ни одна из тех фирм, в которых официально числится руководителем и учредителем Рамиль Тукмаков в получателях солидных госконтрактах не числятся. Вероятно, речь идет о работах в рамках субподряда.
Кроме казанского «ДСМ» бизнесмен возглавляет актанышское ООО «Татстройинжиниринг», причем с 2015-го года соучредителями Рамиля Наиловвича в равных долях (по 25%) числятся Тукмаков Ленар Наилович (вероятно, родной брат), а также два Камаевых — Шамиль Наилевич (источники уверяют — это племянник главы) и Раиль Фаилевич. Подтверждения, что последний является сыном задержанного главы, пока нет.
Источники «Реального времени» не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды.