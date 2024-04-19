«Взятку не признает»: главу Тукаевского района отправили за решетку

По версии Следкома, в 2022 году глава района получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде денег, строительных материалов, а также работ по строительству своего дома (официально он был оформлен на сестру — ред.) на общую сумму более 1,3 млн рублей. За что использовал свои полномочия для оказания содействия этому подрядчику в заключении контрактов на строительные работы по объектам района и своевременной оплаты по ним. В частности, писал рекомендательные письма в ГИСУ в отношении «своего» подрядчика, и таким образом пролоббировал получение заказа на 135 млн рублей по капремонту в одной из школ района.