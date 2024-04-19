Машины вальсируют и не могут ехать в горку. Снег насыпал Петербургу 8 баллов и ДТП

Дороги Петербурга 19 апреля «покраснели» на 8 баллов еще до начала вечернего часа пик. Пробок и аварий городу добавила погода — апрельский снег заметно выбил водителей из колеи, а тем, кто уже успел «переобуться», местами приходится свою машину толкать.
По данным «Яндекс. Пробок», заторы на петербургских дорогах начали аномально расти часов с 15. Уже в половине четвертого было 6 баллов вместо обычных пяти, через час пробки выросли еще на балл, а вскоре достигли «восьмерки». Это на 2 балла больше обычного для пятницы, а впереди еще час пик.
Необычно плотные пробки уже скопились на КАД. Внешнее кольцо стоит на 10,2 километра от Краснофлотского шоссе до Ораниенбаумского проспекта и 5 километров от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе. Четырехкилометровый затор собрался на Старой улице и Колтушском шоссе от улицы Быкова до Центральной улицы. Плотно на Ропшинском шоссе между КАД и Велигонтами. Обстановку на нем с россыпью аварий и машинами по кюветам показывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Особенно тяжко тем, кто уже успел сменить резину на летнюю. Такую картину наблюдала читательница «Фонтанки» в одном из пригородов: люди на летней резине не могли заехать в горку.
В городе водители бьются друг с другом и ловят общественный транспорт. На улице Ушинского женщина с двумя детьми въехала в резко затормозивший автобус, сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, автомобилистка затормозила, но машину занесло. На проспекте Просвещения ДТП с участием автобуса полностью перекрыло проезд в одну сторону. На пересечении улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов в сторону Пионерстроя легковой автомобиль на летней резине въехал в троллейбус № 20, сообщает очевидец в «ДТП и ЧП».
На проспекте Королёва, у дома 65а, в сторону Плесецкой улицы, тоже скопилась большая пробка, в которой массово застряли автобусы. «Движение заблокировано. Пробка почти от Долгоозёрной», — пишет участник «ДТП и ЧП».
На Большеохтинском мосту в ДТП с автобусом угодила инкассаторская машина, пишут очевидцы. Остальные водители вынуждены объезжать аварию по встречной полосе.
Возле «МЕГИ Парнас» вальс легковой и самосвала закончился лобовым ДТП и полным перекрытием движения, рассказывает участница группы Оксана.