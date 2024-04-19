Машины вальсируют и не могут ехать в горку. Снег насыпал Петербургу 8 баллов и ДТП

Необычно плотные пробки уже скопились на КАД. Внешнее кольцо стоит на 10,2 километра от Краснофлотского шоссе до Ораниенбаумского проспекта и 5 километров от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе. Четырехкилометровый затор собрался на Старой улице и Колтушском шоссе от улицы Быкова до Центральной улицы. Плотно на Ропшинском шоссе между КАД и Велигонтами. Обстановку на нем с россыпью аварий и машинами по кюветам показывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».