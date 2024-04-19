Завотделением воронежской больницы избежал тюрьмы из-за смерти пациента

Врача обвиняли в причинении смерти по неосторожности и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 109 УК РФ). В августе 2021 года в больницу на «скорой» доставили 35-летнего мужчину с черепно-мозговую травмой и ранами. Неретин провёл осмотр пострадавшего и отправил на рентген. Пациенту поставили диагноз пневмоторакс из-за повреждения лёгкого. Коллега врача по указаниям начал устанавливать дренаж, так как завотделением был занят в операционной. При введении катетера анестезиолог повредил мужчине вену и правое лёгкое. После дренирования рентген не сделали. Вечером пациент скончался из-за внутреннего кровотечения.