Названы подробности задержания мигранта, убившего москвича из-за парковки

По словам источника, подозреваемый и соучастники уехали в станицу Казанскую Ростовской области к своему знакомому. Там их и задержали местные полицейские.
«О том, что преступники скрываются в одном из домов в станице, узнали по припаркованной машине, на которой передвигались разыскиваемые», — сказал собеседник.
До этого все оцепили, действовать пришлось быстро, чтобы преступники снова не сбежали.
Напомним, убийство было совершено 17 апреля. Москвич Кирилл Ковалев получил ножевое ранение после того, как сделал замечание из-за неправильной парковки. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии, нападавший скрылся с места происшествия. Врачи пытались помочь Ковалеву, но так и не смогли, он умер.