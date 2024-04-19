Названы подробности задержания мигранта, убившего москвича из-за парковки

Напомним, убийство было совершено 17 апреля. Москвич Кирилл Ковалев получил ножевое ранение после того, как сделал замечание из-за неправильной парковки. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии, нападавший скрылся с места происшествия. Врачи пытались помочь Ковалеву, но так и не смогли, он умер.