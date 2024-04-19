Шумков сообщил о пике паводка в Кургане

Губернатор добавил, что в остальных муниципальных округах есть еще пять дамб. Одна из них спасла районный центр — Притобольный муниципальный округ. Для строительства и наращивания этих дамб мобилизовывали сотрудников предприятий, в работе участвовали волонтеры, спасатели и другие неравнодушные люди.