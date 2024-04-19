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Шумков сообщил о пике паводка в Кургане

ТАСС, 19 апреля. Участки дамбы испытывают большую нагрузку в Кургане, где сейчас наблюдается пик паводка. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Источник: РИА "Новости"

«В Курганской области пока еще один муниципальный округ паводок не проходил. Это Белозерский муниципальный округ. В городе Кургане сейчас наблюдается пик паводка. Самая большая точка напряжения — это участки дамбы», — сказал он.

По словам Шумкова, дамба строилась в 1962 году, капитальный ремонт проходил в 2014 году. Накануне в местах, где проводился капремонт, часть дамбы начинала отслаиваться. Эти места пришлось оперативно укреплять.

Губернатор добавил, что в остальных муниципальных округах есть еще пять дамб. Одна из них спасла районный центр — Притобольный муниципальный округ. Для строительства и наращивания этих дамб мобилизовывали сотрудников предприятий, в работе участвовали волонтеры, спасатели и другие неравнодушные люди.