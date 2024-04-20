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Водитель скутера погиб после столкновения с автобусом в Шымкенте

В Шымкенте 19 апреля в результате столкновения с автобусом погиб мужчина, который ехал на скутере, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как пишет телеканал Otyrar, дорожно-транспортное происшествие произошло в 16:30 по улице Гагарина.

«По предварительным данным, водитель скутера, которому, по словам очевидцев аварии, было около 50 лет, допустил столкновение с автобусом по маршруту № 126 из-за отказа рулевого управления. Свидетели ДТП сразу же вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Однако помочь пострадавшему медики не смогли».

говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина скончался на месте от полученных травм.

«Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование».

пишет СМИ.

В автобусе в момент аварии находились пассажиры, среди них пострадавших нет.

После ДТП скутер и автобус отбуксировали на стоянку до выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП.