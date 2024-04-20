Водитель скутера погиб после столкновения с автобусом в Шымкенте

Как пишет телеканал Otyrar, дорожно-транспортное происшествие произошло в 16:30 по улице Гагарина.
«По предварительным данным, водитель скутера, которому, по словам очевидцев аварии, было около 50 лет, допустил столкновение с автобусом по маршруту № 126 из-за отказа рулевого управления. Свидетели ДТП сразу же вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Однако помочь пострадавшему медики не смогли».
Отмечается, что мужчина скончался на месте от полученных травм.
«Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование».
В автобусе в момент аварии находились пассажиры, среди них пострадавших нет.
После ДТП скутер и автобус отбуксировали на стоянку до выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП.