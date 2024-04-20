Над Брянской и Курской областями сбиты 11 БПЛА, загорелся энергообъект

Над Выгоничским районом Брянской области уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз. Еще один БПЛА сбит над территорией Суземского района. Пять беспилотников сбиты над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт.