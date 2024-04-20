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Над Брянской и Курской областями сбиты 11 БПЛА, загорелся энергообъект

Над Выгоничским районом Брянской области уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз. Еще один БПЛА сбит над территорией Суземского района. Пять беспилотников сбиты над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Источник: РИА "Новости"

Никто не пострадал. При падении сбитого БПЛА в Выгоничском районе Брянской области загорелся объект энергетической инфраструктуры. «На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК “Центр ПАО Россети”, которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», — написал Богомаз в Telegram.

Брянская и Курская области часто подвергаются обстрелам и атакам беспилотниками со стороны Украины. Так, 13 апреля, при обстреле поселка Суземки Брянской области легкие ранения получила женщина. В регионах повышен уровень террористической опасности, действует средний уровень реагирования.

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