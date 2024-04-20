Над Брянской и Курской областями сбиты 11 БПЛА, загорелся энергообъект

Никто не пострадал. При падении сбитого БПЛА в Выгоничском районе Брянской области загорелся объект энергетической инфраструктуры. «На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК “Центр ПАО Россети”, которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», — написал Богомаз в Telegram.
Брянская и Курская области часто подвергаются обстрелам и атакам беспилотниками со стороны Украины. Так, 13 апреля, при обстреле поселка Суземки Брянской области легкие ранения получила женщина. В регионах повышен уровень террористической опасности, действует средний уровень реагирования.