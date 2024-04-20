Столкнувший женщину с 7-го этажа актюбинец получил 18 лет колонии

«Суд установил, что 8 июня 2023 года А., находясь в квартире в Актобе, в состоянии алкогольного опьянения совершил изнасилование потерпевшей. С целью сокрытия факта подсудимый столкнул женщину с балкона седьмого этажа. Потерпевшая зацепилась обеими руками за деревянную раму балкона и пыталась удержаться от падения, однако подсудимый начал наносить удары тупым предметом по тыльной поверхности обеих рук потерпевшей, чтобы она разжала их. После полученных ударов потерпевшая разжала пальцы, упала с высоты седьмого этажа и скончалась на месте преступления».