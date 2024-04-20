В Белгородской области два человека погибли при атаке беспилотниками

Погибла женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который за ней ухаживал. Сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего дома, написал господин Гладков в Telegram. Возраст не уточняется.
В результате сброса нескольких взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай. Еще один жилой дом сильно поврежден. На месте работают оперативные службы. Подомовой обход проведут в светлое время суток.
Российские регионы поздно вечером 19 апреля и ночью 20 апреля подверглись массовой атаке БПЛА. Шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью, пять — над Курской. Ранее сообщалось о четырех сбитых БПЛА над Белгородской областью. В Брянской и Калужской областях загорелись объекты энергетической инфраструктуры.