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В Белгородской области два человека погибли при атаке беспилотниками

Белгородская область подверглась атаке беспилотниками. Два человека погибли при сбросе двух взрывных устройств на частный жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Настоящий Гладков

Погибла женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который за ней ухаживал. Сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего дома, написал господин Гладков в Telegram. Возраст не уточняется.

В результате сброса нескольких взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай. Еще один жилой дом сильно поврежден. На месте работают оперативные службы. Подомовой обход проведут в светлое время суток.

Российские регионы поздно вечером 19 апреля и ночью 20 апреля подверглись массовой атаке БПЛА. Шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью, пять — над Курской. Ранее сообщалось о четырех сбитых БПЛА над Белгородской областью. В Брянской и Калужской областях загорелись объекты энергетической инфраструктуры.