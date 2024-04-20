Военная база к югу от Багдада подверглась авиаудару

Источники Reuters сообщили, что взрывы стали результатом авиаудара. Неизвестно, кто атаковал военную базу. Целью стал штаб организации «Аль-Хашд аш-Шааби». Собеседники Reuters утверждают, что никто не погиб, но нанесен материальный ущерб. По данным AFP, один человек погиб, восемь ранены.
Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X сообщило, что сообщения о причастности американских войск к авиаудару по Ираку не соответствуют действительности.
Военная база Кальсу расположена в провинции Бабиль, примерно в 50 км к югу от Багдада. Организация «Аль-Хашд аш-Шааби» возникла как объединение вооруженных группировок, близких к Ирану, отмечает Reuters. Позднее иракские власти признали их официальными силами безопасности. Входящие в организацию подразделения несколько месяцев наносили удары по американским войскам в Ираке с помощью ракет и беспилотников в поддержку палестинцев в войне в секторе Газа. В феврале удары прекратились.
США в январе и феврале наносили удары по объектам в Ираке. Багдад в ответ решил вывести из страны иностранный военный контингент.
Подробнее — в материале «Ъ» «В Ираке готовятся мстить США».