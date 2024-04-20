Глава МИД Ирана сравнил сбитые над страной дроны с игрушками

«Они были больше похожи на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны», — сказал министр в интервью NBC News.
При этом он отметил, что Израиль не взял на себя ответственность за удары, а Иран все еще расследует инцидент. NBC при этом пишет, что министр «отказался признать», что за атакой стоит именно Израиль.
«Информация, упомянутая в СМИ, не соответствует действительности», — добавил Амирабдоллахиан.
«Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и нами это будет доказано, наш ответ будет незамедлительным и максимальным, и заставит их пожалеть об этом», — пригрозил глава иранского МИД.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарастил производство обогащенного до 60% урана в том числе на подземном объекте в Натанзе.