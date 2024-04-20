Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана сравнил сбитые над страной дроны с игрушками

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан назвал сбитые над страной дроны игрушками, но при этом отметил, что Иран все еще расследует, какая именно страна их направила.

Источник: Reuters

«Они были больше похожи на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны», — сказал министр в интервью NBC News.

При этом он отметил, что Израиль не взял на себя ответственность за удары, а Иран все еще расследует инцидент. NBC при этом пишет, что министр «отказался признать», что за атакой стоит именно Израиль.

«Информация, упомянутая в СМИ, не соответствует действительности», — добавил Амирабдоллахиан.

«Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и нами это будет доказано, наш ответ будет незамедлительным и максимальным, и заставит их пожалеть об этом», — пригрозил глава иранского МИД.

По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил «поддерживающие Израиль» СМИ в попытках преувеличить последствия атаки.

Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарастил производство обогащенного до 60% урана в том числе на подземном объекте в Натанзе.