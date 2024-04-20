Казахстанца оштрафовали за оскорбление фельдшера «скорой»

Ранее в Караганде прохожий избил водителя скорой помощи, когда медики приехали по вызову в одну из многоэтажек города. Незнакомец набросился с кулаками на водителя санитарного автотранспорта, так как ему не понравилось то, как мужчина припарковал автомобиль..