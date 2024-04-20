Следком в Приморье возбудил уголовное дело о гибели на пожаре матери и сына

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на 19 апреля из горящего здания удалось эвакуироваться 11 человекам, но для двух жителей спасение пришло слишком поздно. Пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова. Площадь пожара составила примерно 350 квадратных метров, и дом был полностью уничтожен пламенем. Причины возгорания пока не установлены, и ведется расследование с участием сотрудников МЧС, МВД и следственного комитета. На тушение было направлено пять единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.