Следком в Приморье возбудил уголовное дело о гибели на пожаре матери и сына

Следственный комитет по Приморскому краю инициировал уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В результате пожара в частном доме в Уссурийске, произошедшего в ночь на 19 апреля, произошла трагедия, унесшая жизни женщины и ее младшего сына, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.
На улице Нечаева после тушения пожара в четырехквартирном доме были найдены мертвые тела 33-летней жительницы и ее девятилетнего ребенка. Следственные органы проводят детальный осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и разбираются в обстоятельствах случившегося. В прокуратуре уточнили, что женщина проживала в доме с двумя детьми, и старшему из них, 12-летнему мальчику, удалось спастись. После медицинского осмотра он был передан родственникам, а защита его прав и предоставление необходимых мер поддержки взяты под контроль надзорным ведомством.
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на 19 апреля из горящего здания удалось эвакуироваться 11 человекам, но для двух жителей спасение пришло слишком поздно. Пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова. Площадь пожара составила примерно 350 квадратных метров, и дом был полностью уничтожен пламенем. Причины возгорания пока не установлены, и ведется расследование с участием сотрудников МЧС, МВД и следственного комитета. На тушение было направлено пять единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.