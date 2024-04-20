В Уссурийске пьяный мужчина открыл стрельбу из газового пистолета по детской площадке

В Уссурийске пьяный мужчина начал стрелять из газового пистолета из окна квартиры в сторону детской площадки, на которой в это время находились несовершеннолетние. Сейчас стрелку грозит уголовная ответственность за хулиганство с применением оружия, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на следственное управление СК России по Приморскому краю.