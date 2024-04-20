В Уссурийске пьяный мужчина открыл стрельбу из газового пистолета по детской площадке

В Уссурийске пьяный мужчина начал стрелять из газового пистолета из окна квартиры в сторону детской площадки, на которой в это время находились несовершеннолетние. Сейчас стрелку грозит уголовная ответственность за хулиганство с применением оружия, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на следственное управление СК России по Приморскому краю.
Инцидент произошел на улице Штабского в Уссурийске. Пьяный 48-летний мужчина по неизвестным причинам выстрелил из газового пистолета ИЖ-79−8 в сторону детской площадки, на которой в этот момент находились трое несовершеннолетних.
«Стоит отметить, что дети проявили бдительность и сами сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — рассказали в следственном комитете.
Мужчину задержали, следователи изъяли пистолет и боеприпасы к нему. Сейчас решается вопрос о заключении стрелявшего под стражу.
За совершение этого преступления уголовный кодекс предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Напомним, два дня назад в Партизанске ранее судимый мужчина стрелял на улице из пневматического пистолета.