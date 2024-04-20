В Тайшете 15-летний подросток устроил гонку с ДПС

Патрульные заметили мотоцикл без номеров 18 апреля около 18 часов при патрулировании улиц. Они подали сигнал об остановке, однако мотоциклист и не подумал останавливаться.
Началась погоня, в ходе которой лихач неоднократно выезжал на встречную, обгонял на пешеходных переходах, превышал скорость и нарушал ПДД с риском для жизни окружающих. Наконец он свернул к лесному массиву, где его и догнали патрульные.
Гонщиком оказался 15-летний подросток. Он сказал, что ключи от мотоцикла свободно лежат дома и он регулярно катается на нём по городу.
В итоге накатал он довольно крупные штрафы для родителей.