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В Тайшете 15-летний подросток устроил гонку с ДПС

Сотрудникам ДПС в Тайшете пришлось погоняться за байкером, который ездил на мотоцикле без госномеров. Когда же они его догнали, оказалось, что мотоциклист ездит и без прав, и без полиса, и без других важных документов, поскольку их у него нет. Гонщику оказалось всего 15 лет, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Патрульные заметили мотоцикл без номеров 18 апреля около 18 часов при патрулировании улиц. Они подали сигнал об остановке, однако мотоциклист и не подумал останавливаться.

Началась погоня, в ходе которой лихач неоднократно выезжал на встречную, обгонял на пешеходных переходах, превышал скорость и нарушал ПДД с риском для жизни окружающих. Наконец он свернул к лесному массиву, где его и догнали патрульные.

Гонщиком оказался 15-летний подросток. Он сказал, что ключи от мотоцикла свободно лежат дома и он регулярно катается на нём по городу.

В итоге накатал он довольно крупные штрафы для родителей.

ГИБДД