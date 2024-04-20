В Тайшете 15-летний подросток устроил гонку с ДПС

Сотрудникам ДПС в Тайшете пришлось погоняться за байкером, который ездил на мотоцикле без госномеров. Когда же они его догнали, оказалось, что мотоциклист ездит и без прав, и без полиса, и без других важных документов, поскольку их у него нет. Гонщику оказалось всего 15 лет, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.