Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под стражу за поджог: 37-летний житель Хабаровского края задержан в районе имени Лазо

Мужчина поджег лесопромышленное предприятие в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В районе имени Лазо Хабаровского края местного жителя подозревают в поджоге лесопромышленного предприятия. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 37-летнему местному жителю. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога».

— Вечером 16 апреля мужчина, находясь в одном из цехов лесопромышленного предприятия в поселке Хор района имени Лазо, поджег листы древесины. Это привело к возгоранию на территории свыше двух тысяч квадратных метров, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В результате пожара эвакуированы два человека, но, к счастью, никто не пострадал. Расследование уголовного дела продолжается и находится под контролем прокуратуры района.