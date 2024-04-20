Под стражу за поджог: 37-летний житель Хабаровского края задержан в районе имени Лазо

В районе имени Лазо Хабаровского края местного жителя подозревают в поджоге лесопромышленного предприятия. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 37-летнему местному жителю. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога».
— Вечером 16 апреля мужчина, находясь в одном из цехов лесопромышленного предприятия в поселке Хор района имени Лазо, поджег листы древесины. Это привело к возгоранию на территории свыше двух тысяч квадратных метров, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В результате пожара эвакуированы два человека, но, к счастью, никто не пострадал. Расследование уголовного дела продолжается и находится под контролем прокуратуры района.