Под стражу за поджог: 37-летний житель Хабаровского края задержан в районе имени Лазо

— Вечером 16 апреля мужчина, находясь в одном из цехов лесопромышленного предприятия в поселке Хор района имени Лазо, поджег листы древесины. Это привело к возгоранию на территории свыше двух тысяч квадратных метров, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.