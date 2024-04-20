Житель Приморья, пришедший в суд с предметом, похожим на оружие, взят под стражу

В Приморье избрали меру пресения местному жителю, который демонстрировал в суде предмет, похожий на оружие. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
«С учетом позиции прокурора избрана мера пресечения жителю Надеждинского района, обвиняемому в том, что 18 апреля он прошел в здание администрации п. Раздольное, где демонстрировал предмет, похожий на оружие, грубо нарушив общественный порядок, что потребовало от работников и посетителей принятия незамедлительных мер к его задержанию и вызову правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.
С учетом позиции прокурора суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца.
Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия) находятся на контроле в надзорном ведомстве.