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Житель Приморья, пришедший в суд с предметом, похожим на оружие, взят под стражу

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье избрали меру пресения местному жителю, который демонстрировал в суде предмет, похожий на оружие. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«С учетом позиции прокурора избрана мера пресечения жителю Надеждинского района, обвиняемому в том, что 18 апреля он прошел в здание администрации п. Раздольное, где демонстрировал предмет, похожий на оружие, грубо нарушив общественный порядок, что потребовало от работников и посетителей принятия незамедлительных мер к его задержанию и вызову правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

С учетом позиции прокурора суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца.

Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия) находятся на контроле в надзорном ведомстве.