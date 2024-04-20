Житель Приморья, пришедший в суд с предметом, похожим на оружие, взят под стражу

«С учетом позиции прокурора избрана мера пресечения жителю Надеждинского района, обвиняемому в том, что 18 апреля он прошел в здание администрации п. Раздольное, где демонстрировал предмет, похожий на оружие, грубо нарушив общественный порядок, что потребовало от работников и посетителей принятия незамедлительных мер к его задержанию и вызову правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.