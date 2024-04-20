В Иркутской области мужчина застрелил собаку

Позднее в социальных сетях хозяйка собаки, которую звали Йосей, рассказала, что несколько лет назад подобрала животное на улице после того, как собаку сбила машина, затем вылечила и потом путешествовала вместе с ней, рассказывая об этом в своем блоге. В частности, издание Readovka сообщило в своём Telegram-канале, что «любимицу соцсетей, маленькую собачку Йосю застрелил неадекват… когда хозяйка питомца Антонина отвлеклась, а ее любимая дворняжка убежала».