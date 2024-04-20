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В Иркутской области мужчина застрелил собаку

В Иркутской области идет проверка после того, как мужчина застрелил собаку.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 20 апр — РИА Новости. Мужчина застрелил собаку в Иркутском районе на территории частного домовладения, проводится проверка, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

По данным ведомства, в полицию Иркутского района жители одного из поселков сообщили о звуках, похожих на выстрелы. Также в населенном пункте, откуда поступил сигнал, был обнаружен труп собаки.

«Хозяин домовладения, использовавший оружие, пояснил полицейским, что собака, забежавшая на территорию его участка, задавила около двух десятков кур и напугала его внучку, гулявшую по территории. Трупы кур действительно были обнаружены на участке. Версия мужчины проверяется», — говорится в сообщении.

Позднее в социальных сетях хозяйка собаки, которую звали Йосей, рассказала, что несколько лет назад подобрала животное на улице после того, как собаку сбила машина, затем вылечила и потом путешествовала вместе с ней, рассказывая об этом в своем блоге. В частности, издание Readovka сообщило в своём Telegram-канале, что «любимицу соцсетей, маленькую собачку Йосю застрелил неадекват… когда хозяйка питомца Антонина отвлеклась, а ее любимая дворняжка убежала».

Согласно сообщению ГУМВД, за стрельбу в неотведенном месте на хозяина земельного участка, куда забежала собака, составлен административный протокол. У мужчины изъяты две единицы огнестрельного оружия, владельцем которого он является на законных основаниях.