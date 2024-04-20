В Ангарске иномарка сбила мужчину, который нес на руках годовалого ребенка

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал пешеход, переходивший дорогу с ребенком на руках в Ангарске. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Накануне вечером в полицию обратился 57-летний мужчина и рассказал, что на пешеходном переходе в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Социалистической он сбил мужчину, — говорят в МВД.
Как выяснилось, водитель ехал на автомобиле «Хонда Фрид» по регулируемому перекрестку. Он поворачивал налево, но на пешеходном переходе не пропустил мужчину, переходящему дорогу на зеленый сигнал светофора. В это время на руках у пешехода находился годовалый ребенок.
В результате аварии малыш получил травмы. По словам водителя, он не заметил внезапно появившегося пешехода из-за слепящего солнца.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Прокуратура Приангарья проконтролирует проверку.