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В Ангарске иномарка сбила мужчину, который нес на руках годовалого ребенка

В результате аварии малыш получил травмы.

Источник: ГУ МВД

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал пешеход, переходивший дорогу с ребенком на руках в Ангарске. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Накануне вечером в полицию обратился 57-летний мужчина и рассказал, что на пешеходном переходе в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Социалистической он сбил мужчину, — говорят в МВД.

Как выяснилось, водитель ехал на автомобиле «Хонда Фрид» по регулируемому перекрестку. Он поворачивал налево, но на пешеходном переходе не пропустил мужчину, переходящему дорогу на зеленый сигнал светофора. В это время на руках у пешехода находился годовалый ребенок.

В результате аварии малыш получил травмы. По словам водителя, он не заметил внезапно появившегося пешехода из-за слепящего солнца.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Прокуратура Приангарья проконтролирует проверку.