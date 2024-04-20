В Ангарске иномарка сбила мужчину, который нес на руках годовалого ребенка

Как выяснилось, водитель ехал на автомобиле «Хонда Фрид» по регулируемому перекрестку. Он поворачивал налево, но на пешеходном переходе не пропустил мужчину, переходящему дорогу на зеленый сигнал светофора. В это время на руках у пешехода находился годовалый ребенок.