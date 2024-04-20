В ВСУ предрекли «серьезный сдвиг в судьбе Донецка»

В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские подразделения ведут активные бои в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения города пока рано, но оно приближается. На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра.