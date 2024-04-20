50 беспилотников перехвачены и уничтожены над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над российскими регионами 50 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Telegram. По данным региональных властей, в Белгородской области погибли два человека, в Смоленской области загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, в Брянской и Калужской областях повреждены энергообъекты.