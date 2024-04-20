Полицейские нашли детей, из-за которых сгорел двухэтажный дом в Красноярске

Предварительно установлено, что 18 апреля двое мальчиков 2010 и 2011 г.р. пришли в заброшенный дом, чтобы поиграть. Один из них ради интереса поджег с помощью зажигалки книги, оставленные в одной из квартир. После того, как огонь разгорелся, мальчики пытались ногами потушить пламя, но у них не получилось. После этого они испугались и убежали.