Полицейские нашли детей, из-за которых сгорел двухэтажный дом в Красноярске

Предварительно установлено, что 18 апреля двое мальчиков 2010 и 2011 г.р. пришли в заброшенный дом, чтобы поиграть. Один из них ради интереса поджег с помощью зажигалки книги, оставленные в одной из квартир. После того, как огонь разгорелся, мальчики пытались ногами потушить пламя, но у них не получилось. После этого они испугались и убежали.
Пожар быстро охватил кровлю и распространился на весь дом — его площадь составила 600 квадратных метров.
Полицейские установили личности несовершеннолетних и в присутствии их законных представителей опросили. Ранее мальчики в поле зрения правоохранительных органов не попадали.
Для проведения дальнейшего разбирательства материалы проверки будут переданы в управление надзорной деятельности и профилактической работы.