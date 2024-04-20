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Полицейские нашли детей, из-за которых сгорел двухэтажный дом в Красноярске

Полицейские МУ МВД России «Красноярское» нашли двух несовершеннолетних детей, из-за шалости которых сгорел двухэтажный расселенный деревянный дом на ул. Семафорной, 349 в Кировском районе города.

Предварительно установлено, что 18 апреля двое мальчиков 2010 и 2011 г.р. пришли в заброшенный дом, чтобы поиграть. Один из них ради интереса поджег с помощью зажигалки книги, оставленные в одной из квартир. После того, как огонь разгорелся, мальчики пытались ногами потушить пламя, но у них не получилось. После этого они испугались и убежали.

Пожар быстро охватил кровлю и распространился на весь дом — его площадь составила 600 квадратных метров.

Полицейские установили личности несовершеннолетних и в присутствии их законных представителей опросили. Ранее мальчики в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

Для проведения дальнейшего разбирательства материалы проверки будут переданы в управление надзорной деятельности и профилактической работы.

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