Глава Иркутской области прокомментировал случай с застреленной собакой на чужом участке

Напомним, что трагический случай с собакой произошел в Первомайском 18 апреля. Сотрудники полиции прибыли на место в тот же день, после чего началась проверка. Известно, что собака забежала на участок фермера, после чего он открыл стрельбу. В полиции мужчина объяснил, почему застрелил собаку. По его словам, она задавила около 20 кур и напугала внучку, которая гуляла на территории участка.