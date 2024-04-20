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Глава Иркутской области прокомментировал случай с застреленной собакой на чужом участке

Игорь Кобзев переговорил по этому инциденту с руководством ГУ МВД России по региону.

Источник: Соцсети

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+) прокомментировал инцидент, где мужчина застрелил соседскую собаку на своем участке в Первомайском Иркутского района. Глава региона сообщил, что понимает и разделяет в какой-то степени чувства людей, которые встали на сторону хозяйки погибшей собаки. При этом Игорь Кобзев призвал всех относиться друг к другу со взаимным уважением, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.

Игорь Кобзев отметил, что после случившегося инцидента накануне в его тг-канале и чате появилось огромное количество однотипных сообщений, в потоке которых затерялись сообщениям с реальными проблемами жителей региона и просьбами о помощи. В связи с этим глава Приангарья и администраторы канала были вынуждены удалять однотипные и дублирующие комментарии, часто оскорбительного характера.

«Еще раз прошу прощения у всех, кто последние сутки не может задать свои вопросы», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Также губернатор добавил, что утром сегодня, 20 апреля, переговорил с руководством ГУ МВД России по региону. Коллеги сообщили, что ситуация взята на контроль. По факту случившего идет всестороннее разбирательство.

Напомним, что трагический случай с собакой произошел в Первомайском 18 апреля. Сотрудники полиции прибыли на место в тот же день, после чего началась проверка. Известно, что собака забежала на участок фермера, после чего он открыл стрельбу. В полиции мужчина объяснил, почему застрелил собаку. По его словам, она задавила около 20 кур и напугала внучку, которая гуляла на территории участка.