Глава Иркутской области прокомментировал случай с застреленной собакой на чужом участке

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+) прокомментировал инцидент, где мужчина застрелил соседскую собаку на своем участке в Первомайском Иркутского района. Глава региона сообщил, что понимает и разделяет в какой-то степени чувства людей, которые встали на сторону хозяйки погибшей собаки. При этом Игорь Кобзев призвал всех относиться друг к другу со взаимным уважением, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
«Еще раз прошу прощения у всех, кто последние сутки не может задать свои вопросы», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Также губернатор добавил, что утром сегодня, 20 апреля, переговорил с руководством ГУ МВД России по региону. Коллеги сообщили, что ситуация взята на контроль. По факту случившего идет всестороннее разбирательство.
Напомним, что трагический случай с собакой произошел в Первомайском 18 апреля. Сотрудники полиции прибыли на место в тот же день, после чего началась проверка. Известно, что собака забежала на участок фермера, после чего он открыл стрельбу. В полиции мужчина объяснил, почему застрелил собаку. По его словам, она задавила около 20 кур и напугала внучку, которая гуляла на территории участка.