Паводки в Казахстане: в правительстве отчитались о выплатах пострадавшим

Как пишет правительство в Telegram, в Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит данную работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день приняты 16 862 заявки.
По состоянию на 20 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП (на момент написания статьи — 369 200 тенге) получили 8 814 семей на сумму около 3,2 млрд тенге. Более 2 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб почти на 1 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 89 млн тенге.
На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 3210 жилых домов, по 1969 объектам проведена оценка.
Более 447 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 311 домах.
Также, по данным правительства, 35 семей получили дома и квартиры взамен старого жилья.
«Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка», — доложили в пресс-службе премьера.
Паводки в Казахстане
По данным МЧС на 19:00 19 апреля, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118271 человек, в том числе 44282 ребенка. В эвакопунктах, по данным на 10 часов утра, находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей. Домой вернулись 21494 человека.
Отметим, что из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах — потери составили тысячи тонн.
В МВД заявляли, что на сегодняшний день по республике возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Отмечалось, что все средства будут направлены на помощь пострадавшим.