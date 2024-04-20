Паводки в Казахстане: в правительстве отчитались о выплатах пострадавшим

По данным МЧС на 19:00 19 апреля, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118271 человек, в том числе 44282 ребенка. В эвакопунктах, по данным на 10 часов утра, находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей. Домой вернулись 21494 человека.