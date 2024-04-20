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Члена ОПГ из Казахстана задержали в Кыргызстане

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о задержании казахстанца в республике.

Источник: Sputnik.kz

Кыргызским ведомством были получены данные о том, что на территории страны скрывается иностранный гражданин.

«Установлен и задержан неоднократно судимый гражданин Казахстана 1990 года рождения, с ноября 2022 года находившийся в международном розыске правоохранительных органов Республики Казахстан».

говорится в сообщении ГКНБ.

Чтобы избежать наказания, осенью 2023 года он незаконно пересек государственную границу (вне контрольно-пропускного пункта) и скрывался на территории Кыргызстана.

В его преступные входило совершение тяжких преступлений, в том числе разбойные нападения, говорится в сообщении ГКНБ.

Задержанный водворен в учреждение — 21 СИН при Минюсте Кыргызстана, проводятся следственно-оперативные мероприятия.