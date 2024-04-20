Члена ОПГ из Казахстана задержали в Кыргызстане

Кыргызским ведомством были получены данные о том, что на территории страны скрывается иностранный гражданин.
«Установлен и задержан неоднократно судимый гражданин Казахстана 1990 года рождения, с ноября 2022 года находившийся в международном розыске правоохранительных органов Республики Казахстан».
Чтобы избежать наказания, осенью 2023 года он незаконно пересек государственную границу (вне контрольно-пропускного пункта) и скрывался на территории Кыргызстана.
В его преступные входило совершение тяжких преступлений, в том числе разбойные нападения, говорится в сообщении ГКНБ.
Задержанный водворен в учреждение — 21 СИН при Минюсте Кыргызстана, проводятся следственно-оперативные мероприятия.