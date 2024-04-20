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В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией

В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией на 450 квадратах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее МЧС России сообщало, что ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами загорелся в Санкт-Петербурге, спасатели ликвидировали открытое горение, предварительно, пострадавших нет.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 450 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

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