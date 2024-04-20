В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС России потушили пожар ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге, площадь которого составила 450 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ведомства.