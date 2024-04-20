Воронежцам рассказали, где были сбиты 50 БПЛА ночью 20 апреля

— В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты, — написал Вячеслав Гладков в своем tg-канале.