Воронежцам рассказали, где были сбиты 50 БПЛА ночью 20 апреля

В ночь на субботу, 20 апреля, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории нескольких регионов России, сообщает Минобороны РФ. Больше всего БПЛА сбили над соседней Белгородской областью — 26 штук. Беспилотники также ликвидированы:
- в Брянской области — десять БПЛА;
- в Курской области — восемь БПЛА;
- в Тульской области — два БПЛА;
- в Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях — по одному БПЛА.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что атаке ВСУ с помощью беспилотников подверглось село Пороз в Грайворонском городском округе. Есть жертвы.
— В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты, — написал Вячеслав Гладков в своем tg-канале.
После нескольких сбросов взрывных устройств в селе полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один дом сильно поврежден.
Как сообщало РИА «Воронеж», в нашем регионе опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена вчера около 21:30. Отбой дали сегодня в 4:43.