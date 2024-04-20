В Башкирии за сутки поступило четыре сообщения о подтоплениях

Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белой около Монумента Дружбы за сутки +4 см, текущий уровень 598 см, выход на пойму на уровне 600 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши динамика уровня воды за сутки +4 см, текущий уровень 532 см, выход реки на пойму 830 см.