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Пропавших в Уфе подростков снова искали с воздуха

Об их местонахождении нет известий с 30 марта.

Источник: правительство РБ

В Уфе пропавших 30 марта 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова накануне, 19 апреля, искали с помощью пожарно-спасательного вертолета Ка-32 госкомитета РБ по ЧС.

Участие в поисках приняли вице-премьер республиканского правительства и и.о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Они облетели акваторию реки Белой от Затонского моста до Благовещенска. Сегодня, 20 апреля, поиски продолжаются.

— Спасатели планируют проводить обследование акватории и береговой линии реки Белой с использованием катера, — сообщил Кирилл Первов.

По словам Ирека Сагитова, за последнюю неделю для поисков было задействовано 120 волонтеров. На помощь им прибыли жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также из северной столицы приехали два водолаза на изучение акватории реки Белая.

— Ежедневно на поиски выходит пять групп волонтеров. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», сотрудники МЧС и Госкомитета по ЧС осматривают прибрежную территорию и водную акваторию, — прокомментировал вице-премьер. — С помощью специального оборудования разгоняют мусор на поверхности воды. Под водой работает подводный дрон и водолазы.

Он добавил, что поиски затрудняются мутной водой и наличием большого количества природного мусора из-за весеннего половодья.

Напомним, мальчики 30 марта ушли в лес на улице Шафиева и пропали. Позже на дереве вдоль береговой линии обнаружили висящими их рюкзаки, а в 500 метрах от этого место в реке Белой сапог, принадлежащий одному из мальчиков. По одной из версий, подростки могли утонуть.