Пропавших в Уфе подростков снова искали с воздуха

Напомним, мальчики 30 марта ушли в лес на улице Шафиева и пропали. Позже на дереве вдоль береговой линии обнаружили висящими их рюкзаки, а в 500 метрах от этого место в реке Белой сапог, принадлежащий одному из мальчиков. По одной из версий, подростки могли утонуть.