Мама убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мама убитого в Москве из-за парковки 24-летнего Кирилла Ковалева рассказала РИА Новости, что этим летом сын и его девушка хотели пожениться, а через пару лет завести детей.
«Они этим летом хотели пожениться… Через пару лет наградить меня внучатами», — сказала мама погибшего Елена Ковалева.
Она отметила, что сын профессионально занимался велоспортом, замещал детского тренера. «Сын настолько легко находил контакт с детьми», — сказала она.
По ее словам, у сына было повышенное чувство справедливости.
«Самый добрый, самый замечательный человек… У него было повышенное чувство справедливости, из-за которого фактически он и пострадал», — отметила она.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.