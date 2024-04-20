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Мама убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне

Мать убитого в Москве из-за замечания о парковке заявила, что он хотел жениться.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мама убитого в Москве из-за парковки 24-летнего Кирилла Ковалева рассказала РИА Новости, что этим летом сын и его девушка хотели пожениться, а через пару лет завести детей.

«Они этим летом хотели пожениться… Через пару лет наградить меня внучатами», — сказала мама погибшего Елена Ковалева.

Она отметила, что сын профессионально занимался велоспортом, замещал детского тренера. «Сын настолько легко находил контакт с детьми», — сказала она.

По ее словам, у сына было повышенное чувство справедливости.

«Самый добрый, самый замечательный человек… У него было повышенное чувство справедливости, из-за которого фактически он и пострадал», — отметила она.

В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.