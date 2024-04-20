Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе

«По предварительным данным Госавтоинспекции Севастополя, 19 апреля в 22:15 57-летний водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с легковым автомобилем ВАЗ −2114 под управлением 25-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по ходу движения мотоцикла», — сказано в сообщении.
В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался водитель мотоцикла, уточнили в ведомстве. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира и водитель автомобиля ВАЗ −2114. Все пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.
В четверг в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.