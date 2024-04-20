Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе

В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался водитель мотоцикла, уточнили в ведомстве. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира и водитель автомобиля ВАЗ −2114. Все пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.