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Суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы Балахнинского района

Первый кассационный суд отменил обвинительный приговор экс-заместителю главы Балахнинского района Нижегородской области Людмиле Налтакян. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, в 2023 году Людмила Налтакян была осуждена за превышение должностных полномочий.

Чиновницу обвиняли в том, что она не стала проводить конкурс на выбор подрядчика для ремонта школьной столовой. В итоге работы выполняли ее супруг со знакомым. А ущерб составил 790 тысяч рублей.

Кроме того, она приобрела у поставщика новогодние подарки для школьников более чем на 2 млн рублей. При этом поставщик купил подарки за 1,1 млн рублей..

Тогда суд приговорил чиновницу к трем годам лишения свободы условно.

После этого адвокат обвиняемой подал в суд ответную жалобу. 28 марта 2024 года обвинительный приговор был отменен из-за существенных нарушений уголовного закона. Теперь дело направлено на новое судебное рассмотрение.