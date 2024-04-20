Суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы Балахнинского района

Напомним, в 2023 году Людмила Налтакян была осуждена за превышение должностных полномочий.
Чиновницу обвиняли в том, что она не стала проводить конкурс на выбор подрядчика для ремонта школьной столовой. В итоге работы выполняли ее супруг со знакомым. А ущерб составил 790 тысяч рублей.
Кроме того, она приобрела у поставщика новогодние подарки для школьников более чем на 2 млн рублей. При этом поставщик купил подарки за 1,1 млн рублей..
Тогда суд приговорил чиновницу к трем годам лишения свободы условно.
После этого адвокат обвиняемой подал в суд ответную жалобу. 28 марта 2024 года обвинительный приговор был отменен из-за существенных нарушений уголовного закона. Теперь дело направлено на новое судебное рассмотрение.